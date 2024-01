Rientro al lavoro nuvoloso con temperature stazionarie in tutta la provincia

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Superato l’ultimo weekend festivo, Maurizio Sabatino del Centro Meteorologico Lombardo ci accompagna a scoprire come sarà il tempo nei prossimi giorni. Analisi Generale L’esteso vortice depressionario, ancora presente sull’area mediterranea centrale, andrà lentamente colmandosi, favorendo l’estensione del promontorio anticiclonico presente in Atlantico, fino alle coste scandinave e la conseguente discesa di aria più fredda, di origine Artica Continentale, sull’Europa centro meridionale. In Lombardia deciso abbassamento dellee cieli generalmente nuvolosi per afflusso, alle medie quote, di aria umida in un contesto che si manterrà asciutto e che favorirà locali schiarite. Lunedì 8 gennaio 2024 Tempo previsto: Generalmente moltoper presenza di nubi stratificate. Schiarite da metà mattina su Valtellina e Valchiavenna, in graduale ...