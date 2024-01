Riecco i palloni spia della Cina | stavolta su Taiwan

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Nella giornata di sabato il ministeroDifesa di Taipei ha nuovamente accusato ladi minacciare la sicurezza aerea e di condurre una guerra psicologica contro la popolazione dell’isola lanciando una serie di, potenzialmente, proprio nei giorni prima delle elezioni chiave di. Dopo i casi accaduti negli Usa ormai quasi un anno fa (era febbraio), Pechino non ha mai smesso di utilizzare aerostati per missioni di vario tipo – anche scientifiche – ma è stata molto attenta a non creare con essi nuove tensioni. Ora però le cose cambiano, anche perché, proprio in vista delle presidenziali del 13 gennaio prossimo,è in massima allerta per l’attività militare e politica cinese, che punta a favorire un cambio di posizione dall’interno interferendo nelle ...

Carta e. Non so se mi spiego. A quel gruppo dirigente ho visto fare cose che manco nella '...De Benedetti: "Italia non all'altezza", altro veleno sul governo... ha un'occasione importante nel primo tempo ma poi gli arrivano pochigiocabili (dal 64' ... Correa 5,5 Si dà da fare, cerca la posizione, lotta ma incide poco (dal 69' Lautaro 7la Lu - ...Ha creato un'occasione da gol ed ha fornito il pallone a Giulio Maggiore, che ha infilato Szczesny per il momentaneo vantaggio dei granata. Per la prima volta quindi partecipa ad un gol in due partite ...Aumenta la pressione di Pechino sull’isola a cinque giorni dalle elezioni. Ma la storia di “una sola Cina” non tiene: Xi-Jinping vuole il dominio dei microchip più avanzati al mondo. E usati negli usa ...