Ricoverato per overdose ma il figlio smentisce | è giallo su Lavezzi

Ma né il Consiglierela sicurezza nazionale Jake Sullivan, né lo stesso Baker, sapevano che in quel momento Austin eraal Walter Reed National Military Medical Centerle ...Intanto il figlio Tomás ha smentito con forza le indiscrezioni secondo cui il padre sarebbe statouna overdose. "Sta bene ed è in cura. Smettetela di inventare cose che non sono vere. ...Una media costante che varia fra il 60 e il 70% degli americani ripete da mesi che non vorrebbe che a sfidarsi per la presidenza a novembre siano di nuovo Donald Trump e Joe Biden, come nel 2020. Ma..ma qualcuno dovrà pagare al Pentagono per l'incredibile vicenda del silenzio sul suo ricovero in ospedale di cui non era informato nemmeno il presidente Joe Biden. "Qualche testa deve cadere", titola ...