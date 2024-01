Ricky Starks e Big Bill affronteranno Le Sex Gods in AEW Battle of the Belts IX

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Durante la messa in onda di AEW Collision su TNT Drama e Triller TV, è stato confermato il primo incontro perof theIX, il prossimo evento speciale di All Elite Wrestling. Dopo essersi riconciliati negli ultimi giorni e aver ottenuto una recente vittoria a Worlds End, Sammy Guevara e Chris Jericho cercheranno la loro prima vittoria titolata in team contro Big. I campioni in carica tag-team hanno alzato la posta in gioco nell’ultimo episodio annunciando che questo match sarà un Street Fight. L'articolo proviene da AEW Universe - Notizie.

Battle of the Belts 9 sarà il prossimo speciale TV e la All Elite ha annunciato come primo match la sfida per gli AEW World Tag Team Championship.