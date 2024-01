Ricerca | scoperta nuova causa aneurismi dell' aorta toracica

Un viaggio Giappone è un must assoluto per tutti gli appassionati di viaggi alladi un'... Questa meraviglia archeologica è stata abitata per oltre 2000 anni ed è statasolo nel XIX ...Sostenere i progetti diindustriale e di sviluppo sperimentale delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno : è questo l'obiettivo dell'intervento di supporto battezzatoimprenditoriale , per il quale ora ...La nave da ricerca italiana Laura Bassi ha lasciato il porto di Lyttelton in Nuova Zelanda, facendo rotta verso l’Antartide dove supporterà ...Il programma Scoperta imprenditoriale mette a disposizione fondi mirati per le imprese di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia ...