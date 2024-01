Rey Mysterio | “Spero di tornare alla Royal Rumble”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il feud tra Reye Santos Escobar è iniziato lo scorso novembre, ma a causa di un’operazione al ginocchio dell’Hall of Famer, lo scontro sul ring tra i due deve ancora avvenire. Mr.619 aveva rimandato fin troppo il suo intervento, ma a quanto pare, il suo rientro non sarebbe troppo lontano: fin dal momento della sua operazione, infatti, era noto che il wrestler avrebbe avuto bisogno solo di poche settimane per poter rientrare sul quadrato. Vista la natura “leggera” dell’infortunio,potrebbe già rientrare per la, prevista per il prossimo 27 gennaio. Parlando a Baker Banter, Rey ha detto:“Sto lavorando molto sulla mia terapia fisica. Ho appena subito un intervento al ginocchio grazie a Escobar e il suo tempo arriverà presto.davvero di poter ...

