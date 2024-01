Resta in coma la bimba di 11 mesi coinvolta in un incidente d’auto con la madre

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Pubblicato il 8 Gennaio, 2024no purtroppo molto gravi le condizioni delladi 11rimastain un drammaticostradale domenica scorsa mentre era in auto con lalungo strada Podgora, alla periferia di Latina. La neonatainmentre la, 37enne, è in terapia intensiva per delle lesioni addominali. Secondo quanto riportato dai colleghi di Latina Oggi ci sarebbe un motivo per le importati lesioni riportate dalla piccola: non era stata assicurata al seggiolino auto. Sarebbero stati gli stessi medici del policlinico Gemelli di Roma a notare come le ferite della piccola siano riconducibili a tale fattispecie: a causo del sobbalzo nell’abitacolo della Ford C-Max, infatti, la ...