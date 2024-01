Report | una telefonata segreta avvertì Cossiga dell’omicidio di Aldo Moro? «Improbabile | ma bisognava fare di più per salvarlo»

L'ultima puntata di " Report ", andata in onda su Rai 3, ha messo in luce preoccupanti vulnerabilità del sistema di identità digitale italiano, lo ... (orizzontescuola)

Agli ordini di Mazzarri, si è svolto l'ultimo allenamento in casa Napoli in vista del match contro il Monza. In dubbio resta Lobotka ... (calciomercato)

07 gen 16:53 Save the Children : 10 bambini al giorno amputati a Gaza Più di 10 bambini al giorno , in media, hanno perso una o entrambe le gambe a ... (247.libero)

... utilizzamappa di calore per illustrare il rischio di valanghe suscala standard da 1 a 5 ., dove vengono pubblicate, è visualizzato da due milioni di persone ogni inverno . ...L'allarme, in questo caso, arriva dall'ultimodell'Osservatorio Sicurezza sul lavoro e ... "I lavoratori stranieri sonovera e propria categoria "fragile" " commenta il presidente dell'...Per le donne migranti le mestruazioni sono un problema aggiuntivo. Una difficoltà a cui nessuno pensa, ma che può creare più di qualche semplice disagio.delineando poi una classifica in base a svariati criteri di valutazione, fra cui l’esaustività e la completezza dei report, l’incisività, la leggibilità e, in definitiva, la capacità di coinvolgere ...