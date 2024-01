Renzi-Carrai e la Srl aperta e chiusa dopo soli tre mesi Per usare l' immunità parlamentare Il piano svelato

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Un'indagine della Guardia di Finanza ha fatto luce su una Srl creata da Matteoinsieme all'amico Marco. Si tratterebbe di un'impresa legata alla nuova attività dell'ex premier di confeere. Pratica che in Italia non è vietata, - si legge su Il Fatto Quotidiano - a differenza di altri Paesi. Ma pone enormi questioni di opportunità e infatti ha attirato l'attenzione del Copasir. Nel maggio del 2019 in uno studio di commercialisti di Firenze viene fondata la Digistart srl, capitale sociale 10mila euro, socio e amministratore unico. L’avventura ha vita breve: la ditta vienein pochi, senza spiegare perché,una fuga di notizie. Digistart avrebbe dovuto incamerare soldi attraverso società di ...

Digistart avrebbe dovuto incamerare soldi attraverso società di, sotto forma di 'success - fee': se un investimento fosse andato bene, gli intermediariavrebbero preso una ...... Giudici e dipendenti statali / stipendi legati ai risultati Il Giornale: Le carte dei mestatori Il Fatto:e la Srl con l'immunità / per le consulenze diLibero: La Corte col vizietto La ...A maggio 2019 l'ex premier creò la società per trovare affari. “Chiede una stanza per sfruttare i benefici degli onorevoli”. Poi la fuga di notizie ...Matteo Renzi aveva fondato un’impresa per la sua nuova attività: quella di procacciatore d’affari insieme all’amico Marco Carrai. Una pratica vietata ai parlamentari di molti Paesi, non in Italia, che ...