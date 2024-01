Renée Rapp firma con Megan Thee Stallion ‘Not My Fault’ dal nuovo film ‘Mean Girls’

Leggi su funweek

(Di lunedì 8 gennaio 2024), talentuosa stella emergente della musica mondiale, pubblica il singolo Not My Fault in collaborazione con laer. Il brano è tratto dalla colonna sonora delMean Girls (2024), nuova versione della pellicola del 2004 diventata cult che rivive nuovamenteta da Tina Fey e in uscita prossimamente al cinema in Italia, distribuita da Eagle Pictures. Artwork da Ufficio StampaIl brano arriva nelle radio italiane venerdì 12 gennaio 2024 in concomitanza con l’uscita delnelle sale americane e con la release della colonna sonoraGirls (Original Motion Picture Soundtrack)’ via Interscope Records. La canzone è un divertente inno pop, con un ritornello che ruota attorno ...