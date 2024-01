Regioni | sul terzo mandato lo strano asse Lega-Pd | pronto il blitz alla Camera

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Sarebbe un azzardo. Per qualcuno, un affronto. Un emendamento dellaper sbriciolare il tetto ai mandati dei governatori italiani e aprire la strada altempo di Luca Zaia in...

(Adnkronos) – Maltempo sull’Italia . oggi , domenica 7 gennaio 2024, è prevista allerta arancione in Emilia e Romagna e gialla in 13 regioni . ... ()

(Adnkronos) – Maltempo sull’Italia . oggi , domenica 7 gennaio 2024, è prevista allerta arancione in Emilia e Romagna e gialla in 13 regioni . ... (ildenaro)

(Adnkronos) – Maltempo sull’Italia . oggi , domenica 7 gennaio 2024, è prevista allerta arancione in Emilia e Romagna e gialla in 13 regioni . ... ()

... rafforzando così l'azione di orientamento dei nostri giovaniproprio futuro professionale' queste le parole della Vicepresidente e assessore all'istruzione della Provincia autonoma di Trento ...... mentresito ufficiale di Subbuteoland ( www.subbuteoland.it ) si potrà seguire l'aggiornamento costante dei risultati e delle classifiche del primo Trofeo delledi Calcio da Tavolo e di ...Sarebbe un azzardo. Per qualcuno, un affronto. Un emendamento della Lega alla Camera per sbriciolare il tetto ai mandati dei governatori italiani e aprire la strada al terzo tempo di Luca Zaia ...I sistemi di difesa aerea hanno intercettato stanotte un missile ucraino S-200 sulla regione russa di Belgorod ... L'allarme antiaereo è scattato in queste ore in sette regioni ucraine. Le autorità di ...