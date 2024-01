Reggio Emilia | l’autobus pieno di studenti al rientro da scuola finisce nel fosso Illesi i ragazzi | una donna ferita

Gli agenti in forza al distaccamento della zona stazione di, durante l'ordinaria attività di pattugliamento in via Benvenuto Cellini, laterale di viaOspizio, hanno colto sul ...Il freddo, la pioggia, talvolta la neve, ma soprattutto un format vecchio come il cucco, senza grandi ospiti, senza fantasia. Ogni 7 gennaio ava in scena la liturgia della nascita della bandiera nazionale, una liturgia che come tale non evolve e annoia, al punto da essere completamente disertata dai cittadini. Non basta la ...Grande paura poco dopo le 13 sulla strada che porta a Correggio quando un bus del trasporto pubblico locale di Seta ha sbandato e si è ribaltato ...Una lieve scossa di terremoto è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, questa mattina alle 07:39:51 a quattro km da Baiso, nel reggiano, ad una profondità di 22 km. La ...