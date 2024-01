Real Madrid-Atletico Madrid Supercopa | 10-01-2024 ore 20 | 00 | formazioni | quote | pronostici Derby nella prima semifinale

Leggi su infobetting

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Sono ormai diverse stagioni che la Spagna ha adottato la formula della final four per la: due semifinali che designeranno le squadre che si giocheranno il trofeo in finale. La competizione si disputerà a Riad, in Arabia Saudita e il primo scontro è di grandissimo prestigio: si troveranno di fronte le due squadre di InfoBetting: Scommesse Sportive e