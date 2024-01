Real cerca colpo ' galactico' Mbappè o Haaland | Dragusin verso l' estero

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Si sta accendendo, forse anche prima del previsto, il mercato invernale di gennaio. Tante le trattative intavolate e le suggestioni in tutti i ruoli, in Italia e all'. Quello più suggestivo a livello mondiale è il futuro di Kylian Mbappé. Dopo un periodo tranquillo, con le rassicurazioni su una sua permanenza al Psg, le voci sono ricominciate a circolare, sempre con ilMadrid sullo sfondo, ma vanno da un rifiuto alle merengues ad un accordo raggiunto. Secondo Rmc Sport, che cita l'entourage del francese, non esisterebbe alcun accordo tra Mbappé e ilMadrid. Né con un altro club perché i media francesi spiegano che l'attaccante non ha preso alcuna decisione sul suo futuro a partire dal 30 giugno, data in cui scadrà il suo contratto con il Psg con i dirigenti del club parigino che continuano a ...