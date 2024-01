Ravenna | si getta dal nono piano con la figlia di sei anni e il cane | la bambina è morta

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Una donna si è buttata da unalto (il) di una palazzina a, assieme alladi sei, che è. La donna è stata portata dal 118 in gravi condizioni, all’ospedale Bufalini di Cesena. Nel volo è stato trascinato anche un, un meticcio nero, morto nello schianto. E’ successo in via Dradi, a ridosso del centro. La donna potrebbe aver utilizzato una impalcatura...

Una donna si è buttata da un piano alto di una palazzina a, assieme alla figlia di sei anni, che è morta. La donna è stata portata dal 118 in gravi condizioni, all'ospedale Bufalini di Cesena. Nel volo è stato trascinato anche un cane, un meticcio ...