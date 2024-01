Ravenna | si butta con la figlia di 6 anni | la bimba è morta

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La donna si è gettata da un piano alto di un palazzo con la piccola, che è deceduta, e il cane. Lei è grave. Il marito in casa non si è accorto di nulla

Una bimba di sei anni è morta a Ravenna: la madre si è buttata di sotto dal nono piano del palazzo con lei e il loro cane, anch'esso deceduto. La donna è invece ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena.