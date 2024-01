Ravenna | madre si lancia dal nono piano con la figlia di 6 anni | morta la bimba

...fatti in casa con la donna era presente il marito che si trova sotto choc Una mamma si è buttata dal nono piano con la figlia di sei e il cane a. La bambina di 6 anni è morta mentre la..., si lancia dal nono piano con la figlia di sei anni. Morta la bimba, lain condizioni gravissime Una bimba di circa sei anni è morta adopo che lasi era lanciata con lei nel vuoto dal nono piano assieme a un cane, anch'esso deceduto. E' successo attorno alle 7.15. La donna, di età compresa tra i 35 anni e i 40 anni, è ...Una mamma si è buttata dal nono piano con la figlia di sei e il cane a Ravenna. La bambina di 6 anni è morta mentre la madre è ricoverata in gravissime condizioni. Deceduto anche l’animale. Al momento ...Mamma si butta dal nono piano con la figlia di sei anni in braccio: morta la bimba. Il marito era in casa: «Non si è accorto di nulla» ...