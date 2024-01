Ravenna | donna si butta dal nono piano di un palazzo insieme alla figlia | la bimba di 6 anni è morta Il papà in casa non si è accorto di nulla

Una donna si è lancia ta dal balcone al nono piano di un appartamento in via Dradi a Ravenna trascinando con sé la figlia di sei 6 anni e il cane , ... (ilgiornaleditalia)

🔊 Ascolta articolo - La figlia di sei anni è morta sul colpo, laè in gravi condizioni Una drammatica tragedia ha colpito, dove una madre si è gettata dal nono piano con sua figlia di sei anni e il cane. La piccola è purtroppo deceduta, mentre la ...Il terzo caso nel giro di tre settimane, tre città: Palermo, Venezia e oggi. Unasi è lanciata da un piano alto di una palazzina a, assieme alla figlia di sei anni, che è morta. Laè stata portata dal 118 in gravi condizioni, all' ospedale ...10.25 Giù dal balcone con mamma, morta bimba Una bimba di circa sei anni è morta a Ravenna dopo che la madre si è lanciata con lei nel vuoto dal nono piano assie- me a un cane, anch'esso morto. La d ...Inizialmente hanno pensato che il forte rumore fosse dovuto ai lavori attorno alla palazzina, che è circondata da impalcature. La bimba di 6 anni è morta, la madre è gravissima ...