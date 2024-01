Ravanelli | «Capisco Dimarco per l’esultanza su Henry Agonismo»

(Di lunedì 8 gennaio 2024) L’ex giocatore della Juventus Fabriziogiustifica il gesto di Federicocontro Thomassu Pressing e parla così di Inter-Verona. GIUSTIFICHE –dimostra di capire il brutto gesto dell’esterno dell’Inter durante la partita contro il Verona: «perin faccia adlo, può sembrare mancanza di rispetto ma è l’puro. Difficile contare fino a 10 in queste situazioni, può capitare anche se non è carino da fare. La partita stessa ti porta a gesti del genere, poi l’importante è chiedere scusa». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

E che in quella finale incise, nel tridente di Lippi cone Del Piero, bruciando ogni ... Le vite pesano.' WALTER VELTRONI 'che molta gente sia rimasta sorpresa di come ha affrontato la ...E che in quella finale incise, nel tridente di Lippi cone Del Piero, bruciando ogni ... Le vite pesano.' WALTER VELTRONI 'che molta gente sia rimasta sorpresa di come ha affrontato la ...L'ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli ha commentato il gran gol di Yildiz ai microfoni di Mediaset. Tuttojuve.com ha sintetizzato le sue parole: "E' nato un ...Stasera bianconeri in campo all'Allianz Stadium contro la Salernitana di Pippo Inzaghi, nel match che vale i quarti di finale di Coppa Italia. Diversi i cambi di formazione. Perin in ...