Rapina in banca nel Casertano | arrestato uno dei banditi

Aversa . Rapina questa mattina ad Aversa nella filiale della Banca Popolare di Bari in via Filippo Saporito. Secondo quanto accertato dai ... (casertanotizie)

Fa una rapina mentre è al lavoro - la follia di un maresciallo dei carabinieri in servizio alla Banca d’Italia : «Colpa dei debiti»

Ha fatto irruzione in una farmacia con una mascherina chirurgica al volto e una pistola in pugno. Non un’arma qualunque, ma una Beretta in ... (open.online)