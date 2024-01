Ranking Wta aggiornato a lunedì 8 gennaio | Rybakina scavalca Gauff | Trevisan perde 14 posizioni

(Di lunedì 8 gennaio 2024) IlWta2024. E’ partita col botto la nuova stagione, che ha visto le prime 4 delle classifiche battere un colpo.hanno infatti vinto rispettivamente i tornei di Brisbane e Auckland; Swiatek e Sabalenka sono state invece sconfitte rispettivamente nelle finali della United Cup e di Brisbane. L’unica novità in top 10 è proprio il sorpasso della kazakaai danni di Cocoin terza posizione. Per quanto riguarda le azzurre, invece, la numero uno rimane Jasmine Paolini, salda in top 30, seguita da Elisabetta Cocciaretto, Camila Giorgi e Lucia Bronzetti.14infine Martina, a cui scadevano i punti della United Cup: la ...

Nell'ultimo WTA 500 Adelaide International prima dell'inizio dell'Australian Open, la tennista toscana esce sconfitta all'esordio dall'incontro con Cristina Bucsa, spagnola n. 61 del ranking mondiale.