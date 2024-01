Ranking WTA 8 gennaio | Iga Swiatek allunga in vetta Jasmine Paolini resta numero 1 d’Italia

(Di lunedì 8 gennaio 2024) IlWTA è stato aggiornato e l’unica variazione in termini di posizioni nella top ten riguarda il3, dato che la kazaka Elena Rybakina ha scavalcato la statunitense Coco Gauff. Immobili tutte le altre tenniste, anche se non mancano i cambiamenti in termini di punti. Inc’è sempre la polacca Iga, che ha incamerato tutti i 500 punti in palio nella United Cup, distanziando ulteriormente la bielorussa Aryna Sabalenka, sconfitta invece in finale nel WTA 500 di Brisbane proprio dalla kazaka Elena Rybakina.WTA Lunedì 82024 1 Iga(Polonia) 9880 2 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 8905 3 Elena Rybakina (Kazakistan) 6811 4 Coco Gauff (USA) 6660 5 Jessica Pegula (USA) 5905 6 Ons Jabeur (Tunisia) 4076 7 Marketa Vondrousova ...

Tennis E' day 1 ad Adelaide, l'ultimo500 prima degli Australian Open. Finisce subito l'avventura di Jasmine Paolini , sconfitta con ... classificata in posizione 61 delmondiale. Una ...La numero 1 d'Italia nel, e 29 del mondo perde contro la spagnola che aveva perso entrambi i precedenti scontri diretti nel 2016 in semifinale a Valencia e nel 2023 a Cincinnati. Ora ...Antonia Ruzic began 2024 in the style in which she closed the previous year, winning a title – the biggest of her career to date – on the ITF World Tennis Tour ...La tennista numero 1 d'Italia nel ranking saluta al primo turno il torneo in preparazione dell'Australian Open ...