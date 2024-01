Ranking Atp | Berrettini fuori dai primi 100 dopo 2058 giorni! Che balzo Nadal

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il 2023 è stato un anno molto complicato dal punto di vista sportivo per Matteo. La sua stagione è stata condizionata da tanti infortuni che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio ...

Rafael Nadal non parteciperà agli Australian Open 2024, primo Slam della stagione che scatterà domenica 14 gennaio. Il tennista spagnolo non ... (oasport)

La sua stagione è stata condizionata da tanti infortuni che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio e che ovviamente lo hanno penalizzato anche nel. Il tennista romano dopo 2.058 ...... la 25enne di Rimini, numero 56 delmondiale e reduce dalla sconfitta con Sabalenka a ... TABELLONI TORNEI:- WTAMartina Trevisan (n.46 WTA) affronta la bulgara Viktoriya Tomova (n,75 WTA, best ranking 71): tutti i match delle italiane in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.La scelta di non disputare tornei prima dell'Australian Open non ha penalizzato Jannik Sinner nel ranking Atp: l'azzurro mantiene la sua posizione numero 4 ...