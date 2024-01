Ranking ATP | Arnaldi verso la Top 40 | De Minaur in Top 10

Rafael Nadal non parteciperà agli Australian Open 2024, primo Slam della stagione che scatterà domenica 14 gennaio. Il tennista spagnolo non ... (oasport)

, 8 - 1 - 2024: LA TOP 20 1 (=0) Novak Djokovic (SRB) 11.055 punti 2 (=0) Carlos Alcaraz (ESP) 8.855 3 (=0) Daniil Medvedev 7.555 4 (=0) Jannik Sinner (ITA) 6.490 5 (=0) Andrey Rublev 5.Wta Primi movimenti nelle due classifiche mondiali al termine dei tornei che hanno inaugurato ufficialmente la stagione 2024 di tennis. Nel circuitoc'è subito una new entry nella top ...Nel circuito Atp c'è subito una new entry nella top 10 ... può guardare con fiducia all'appuntamento prestigioso di Melbourne. Best ranking per Nicolas Jarry al numero 18 e Adrian Mannarino, che è ...Finisce al primo turno il percorso di Jasmine Paolini all'Adelaide International, WTA 500 con un montepremi di $922,573 in calendario dall'8 al ...