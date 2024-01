Rally-Raid | Dakar Vincono Moraes e Quintanilla | Al-Rajhi leader auto

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Fra le moto in testa resta Branch, si ritira Sunderland ROMA - Lucasmette il timbro sulla terza tappa della. È il brasiliano della Toyota a far registrare il miglior tempo lungo i 438 chilometri di speciale fra Al Duwadimi e Al Salamiya, per appena 9 secondi su Mattias Ekstroem (Audi).

... vicinissimo alla seconda vittoria in questa edizione del. CAMBIO AL VERTICE Il podio di tappa, in una giornata che ha visto distacchi minimi tra i primi, è completato da Yazeed Al Rajhi ...Primo vincitore britannico di una Dakar nel 2017, in sella aD una KTM, il pilota 34enne ha vinto anche il celebrenel 2022, con il team spagnolo GasGas, ed era uno dei favoriti. .Fra le moto in testa resta Branch, si ritira Sunderland ROMA (ITALPRESS) - Lucas Moraes mette il timbro sulla terza tappa della Dakar. È ...DAKAR 2024 - Il 5 gennaio 2024 in Arabia Saudita, teatro per il 5° anno consecutivo dell'iconico Rally Raid, prenderà il via l'edizione numero 46 della famosa c ...