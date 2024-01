RAI1 | MILLY CARLUCCI E UNA SUPER GIURIA PER IL NUOVO TALENT SHOW ANTEPRIMA

(Di lunedì 8 gennaio 2024), dopo le meritate vacanze, è già al lavoro per il suoche illuminerà il venerdì sera diper cinque puntate in primavera. Uncon titolo in via di definizione che vedrà al centro proprio ilo declinato in varie forme. A valutare i concorrenti ci sarà unavip. Qui dalle pagine di BubinoBlog vi anticipiamo infatti che siederanno dietro il bancone dei giudici delditre personaggi molto amati dal pubblico, nonché reduci dall’ultima edizione di Ballando con le Stelle: Simona Ventura, Wanda Nara e Teo Mammucari. Ne vedremo delle belle!

Don Carlo (Promo Rai) La Prima della Scala ‘gioca in casa’. Oggi pomeriggio, in diretta dalle 17.45 su Rai1 , Milly Carlucci e Bruno Vespa , ... (davidemaggio)

MILLY CARLUCCI , dopo le meritate vacanze, è già al lavoro per il suo NUOVO SHOW che illuminerà il venerdì sera di RAI1 per cinque puntate in ... (bubinoblog)

...è già al lavoro Sempre in base alle indiscrezioni in possesso del portale Bubinoblog.it... più precisamente il venerdì sera: 'Lo show illuminerà il venerdì sera di...' Salvo colpi di scena ...Diciassette anni fa infatti è stato un concorrente del talent diCarlucci e ha ricevuto i ... mandando poi una clip in cui si esibiva nel sabato sera di. 'Rivedendomi mi sto sulle scatole da ...Simona Ventura non si ferma più: sarà la giurata del nuovo programma del sabato sera di Rai Uno In queste ultime settimane sono girate diverse ...Sono pronti i palinsesti Rai della prima serata del 2024, dove non mancano riconferme ma anche novità, alcune delle quali anticipate da vari siti nelle ...