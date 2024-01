Rafa Nadal non sarà agli Australian Open

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ci speravano un po’ tutti, ma questi tornei pre-slam hanno fatto emergere un nuovo problema fisico per. Il tennista spagnolo ha infatti avvertito un dolore nel punto che lo ha tormentato per un anno intero, minando anche la possibilità che potesse tornare in campo. Dopo gli spaventi iniziali però è per fortuna emerso che l’infortunio non sia così grave, sebbene lo costringa a saltare il primo grande appuntamento dell’anno: gli. Il messaggio diCrediti foto:FacebookQueste le parole con cui il tennista ha spiegato la situazione sui propri social: “Ciao a tutti. Durante il mio ultimo incontro a Brisbane ho avuto un piccolo problema in un muscolo che, come sapete, mi ha fatto preoccupare. Una volta ...