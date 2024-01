Quindicesima giornata Basket Serie A 2023 2024 | il punto

Non c’è pausa per il campionato portoghese che in mezzo alla settimana tornerà in campo per il turno numero 15, che sarà diluito in più giorni: ... (infobetting)

Non c’è pausa per il campionato portoghese che in mezzo alla settimana tornerà in campo per il turno numero 15, che sarà diluito in più giorni: ... (infobetting)

Non c’è pausa per il campionato portoghese che in mezzo alla settimana tornerà in campo per il turno numero 15, che sarà diluito in più giorni: ... (infobetting)

La Germani perde a Brindisi per 88 - 79. Ma non perde il secondo posto in classifica , in virtù del ko della Virtus Bologna a Reggio Emilia. Al termine delladi andata si completa la griglia definitiva della Final Eight di Coppa Italia, in programma a Torino dal 14 al 18 febbraio. In quanto seconda, la Pallacanestro Brescia sfiderà ai ...La squadra irpina è stata superata dalla Promobasket Marigliano al PalaNapolitano nella gara valida per ladi campionato di Serie B Interregionale . Finale di 75 - 62 per una ...Quindicesima giornata di campionato per il girone "B" e non sono mancate le sorprese, con i Diavoli Neri Gorfigliano, capolista, che escono battuti dal confronto con il Molazzana, con il Montecarlo ...In Prima Categoria solo un pari per lo Jolo, sconfitta per il Csl. In Seconda rinviato per la pioggia il match del Jolly Montemurlo ...