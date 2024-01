Questa foto di due bambini abbracciati tra le macerie non è reale

è una vergogna inaccettabile in una democrazia europea', ha detto il leader di Azione Carlo ... l'ultimo carceriere di Mussolini FOTOGALLERY Continua gallery %srimanenti Cronaca ...Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto ... Quando quel momento è passato, ricordo di aver pensato: 'Non tornerò mai più instanza,'' ha ...L'innovativo programma che si serve dell'AI si è rivelato sorprendentemente efficace nell'identificare con esattezza persino le fotografie scattate in un dato luogo ..."Prima partita con questa maglia davanti ai tifosi, grazie per il benvenuto!", si legge nella didascalia dello scatto che ritrae il classe 2005 in campo contro l'Atalanta. Huijsen potrebbe partire dal ...