Quell’incredibile somiglianza tra Stefano Accorsi e Silvio Berlusconi | “È scioccante” | “Ma sta girando un film sulla sua vita?” Ecco cosa è accaduto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Sui social una delle tante cose che ‘va per la maggiore’ e non conosce battute di arresto è la tendenza a trovare delle “incredibili somiglianze”. E a inaugurare il 2024 sotto il segno del “ma sono identici” è stato. A chi assomiglia secondo gli iscritti a Twitter/X? A. L’attore ha partecipato allo speciale di RaiUno Affari Tuoi Lotteria Italia e gli utenti si sono scatenati: “Se ci pensate, non abbiamo mai vistonella stessa stanza”, “col trapianto di capelli perché ha sposato una più giovane e la Casta che è ancora una turbofregna sta con Louis Garrell. Ogni tanto l’universo è giusto”, “non è morto. Si è reincarnato in ...