Quel feuilleton cinematografico di Inter-Verona

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 8 gennaio 2024) “C’era una volta a San Siro”, luci in sala. Non è questo il luogo per protrarre polemiche pur legittime: qualcuno dirà che l’Hellasè destinato a fallire, se non a retrocedere, e quindi a pochi potrebbeessare di salvarlo. Con buona pace di altre squadre, che ci hanno perso punti contro, o ne perderanno. Qui si parla di cinema, il grande film del gioco del calcio: in ogni opera d’arte che si rispetti – come minimo – c’è tutto, pathos e Rocambole, villain e idealtipo, Golia e Davide in testacoda, pentimento con scuse e riscatto. Che: antico gemellaggio sbrecciato, tressette a perdere, occhio non vede, censura, forse compensazione. E una sceneggiatura kolossale che da sempre dice di chiudere la partita, altrimenti la si paga. Resterà la banda dei cinque, i cattivi ...