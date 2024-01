Qualità del sonno | dormire bene tra i 30 e i 40 anni preserva il cervello

Leggi su dilei

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Prima regola. Non conta solo quanto si dorme, ma anche come si dorme. Secondo assioma. Fate attenzione ad offrire il giusto riposo, pere quantità, al vostro organismo. Soprattutto, prestate attenzione alladel riposo, in età giovanile. Perché se tra i 30 e i 40avete avuto unparticolarmente disturbato, ci sarebbero maggiori possibilità che nella mezza età, intorno ai 50, ilfaccia fatica are la memoria e a reagire prontamente. Sia chiaro: si tratta solo di un’associazione. Ovvero non ci sono precisi meccanismi causa-effetto che spiegano questa relazione. Ma lo studio che appare sull’edizione online di Neurology, realizzato da esperti dell’Università della California, ci mette in guardia. E ci invita a riflettere ...