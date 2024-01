Quale aliquota IVA si applicherà sul pellet nel 2024?

IVA sul pellet,si applicherà nel 2024 La Manovra appena approvata, che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale come Legge numero 213 del 2023 , proroga per i mesi di gennaio e ...Sulla riforma dell'Irpef che riguarderà la classe media, chi guadagna cioè da 50 mila euro in s: 'Suintendiamo agire, su quella del 35% o del 43% Lo vedremo in base alle risorse a ...Nei primi mesi del 2024 sul pellet si applicherà l'IVA in misura ridotta, ma da marzo si torna all'aliquota ordinaria: le novità della Legge di Bilancio dividono l'anno in due per salvaguardare i mesi ...La manovra di bilancio appena approvata (Legge 213/2023, pubblicata nella GU del 30 dicembre 2023) non prevede, per le Aziende del Ssn, misure collegate alla riforma fiscale in corso di attuazione; ...