Puglia | maltempo | allerta temporali dal pomeriggio | codice giallo per il foggiano Protezione civile | previsioni meteo

A Monopoli , in quasi un millennio, non era mai successo. Per il vento forte ed onde alte fino a due metri, impossibile l’arrivo in poryodelka barca ... (noinotizie)

Laè ancora sotto l'influenza del, con piogge persistenti, raffiche di vento e temperature in calo. La situazione, particolarmente critica nel Salento, ha causato danni significativi. ...IIè manna per gli agricoltori " spiega Coldiretti- ma per essere di sollievo la pioggia deve durare a lungo, cadere in maniera costante e non troppo intensa, mentre i forti ...“Da domani in arrivo aria polare russa, temperature in discesa, la neve in pianura, da mercoledì fino a venerdì piogge sulle regioni tirreniche in un contesto comunque freddo”. Così all’Adnkronos ...Per le avverse condizioni meteo il concerto dell’Orchestra Popolare Notte della Taranta è stato rinviato a sabato 13 gennaio.