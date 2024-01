Programmi congiunti ed export militare Ecco perché Berlino apre ai caccia per Riyad

Leggi su formiche

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Cambio di passo da parte dinel settore della Difesa. La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha annunciato nel corso della sua visita in Israele l’intenzione del governo federale di rimuovere il veto che impedisce l’esportazione di Eurofighter all’Arabia Saudita. Una decisione importante non solo per il consorzio responsabile della realizzazione del, ma in prospettiva anche per il futuro dei consorzi europei sui sistemi d’arma di prossima generazione. Il veto diIl blocco tedesco risale al 2018, quando l’allora cancelliera, Angela Merkel, dispose lo stop alle esportazioni di Typhoon alla monarchia saudita come reazione alla crisi scaturita dall’uccisione in Turchia del giornalista dissidente Jamal Khashoggi. Il veto tedesco aveva avuto l’effetto di paralizzare l’accordo che...