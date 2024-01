Probabili formazioni Lazio-Roma | quarti Coppa Italia 2023 2024

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ledi, match valido per idi finale di. Partita epocale quella dell’Olimpico, si sfidano in una partita secca le due rivali storiche: vinceranno i biancocelesti o i giallorossi? In palio c’è il passaggio del turno in semifinale nellanazionale. Appuntamento alle ore 18 di mercoledì 10 gennaio, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Maurizio Sarri e José Mourinho.– Ancora out Immobile e Luis Alberto, Sarri preferisce Isaksen e non Pedro nel tridente. L’esperienza di Cataldi più di Rovella in cabina di regia.– Recupera Paredes, torna in cabina di regia. In porta Rui Patricio più di Svilar ...