Primi segnali per il Samsung Galaxy S22 sull’aggiornamento di gennaio

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Stanno arrivando proprio in queste ore iincoraggianti per i possessori di unS22, con un chiaro riferimento al rilascio dell’aggiornamento di. Si tratta di un upgrade che non dovrebbe introdurre nuove funzioni per il pubblico in questione, ma che, al contempo, merita un approfondimento stando alle prime informazioni che ho avuto modo di raccogliere in queste ore. Dunque, dopo esserci soffermati sulle promozioni concepite da Amazon per questo device, come abbiamo osservato con approfondimenti di inizio anno, bisogna focalizzarsi anche su altri aspetti. Riscontri riguardanti ilS22di: cosa sappiamo per ora Fatta questa premessa, quali sono i ...