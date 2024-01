Prima di domani | il nuovo programma dell’access prime time di Rete 4 con Bianca Berlinguer

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 8 gennaio 2024)quattro manda parzialmente in soffitta Stasera Italia. Ildi informazionedellaMediaset che in questi anni si è trasformata puntando soprattutto sull’informazione, ha concluso la sua corsa con l’ultima puntata di domenica 7 gennaio 2024. Da lunedì 8 gennaio alle 20:30, però, quello spazio rimane ovviamente a favore dell’informazione, ma con untitolo ed unvolto. Si chiama infattidiildiche, proprio come Stasera Italia, si occuperà dei fatti della giornata. Politica, economia, temi sociali, ambiente e gli avvenimenti internazionali saranno alcuni ...