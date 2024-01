Prima di domani | Bianca Berlinguer debutta su Retequattro col suo nuovo programma

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 8 gennaio 2024)lunedì 8 gennaio sucol suodi: in onda il racconto dei fatti più importanti, servizi filmati e reportage Da lunedì 8 gennaio appuntamento quotidiano condi, ilVideonews di. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 20.30 su, il racconto dei fatti più importanti, servizi filmati e reportage.e i suoi ospiti approfondiranno la politica e l’economia, i temi sociali e l’ambiente, gli avvenimenti internazionali a cominciare dalle guerre in Medio Oriente e in ...