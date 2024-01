“Presenza aliena a Miami” | la polizia spiega i motivi dell’intervento e chiarisce “chi è la sagoma”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Gli alieni sono pronti ad invadere la terra? Non esattamente. Sono diventati virali su TikTok moltissimi video di un maxi intervento delladinella notte di Capodanno. In un frame di un contenuto, l’attenzione di molti utenti si è focalizzata su un particolare: durante il blitz degli agenti, che con decine di auto hanno circondato l’area di Bayside Marketplace, si è intravista nel buio unache ricordava la forma (che spesso attribuiamo) di un alieno. ‘Eccota la massicciadelle forze dell’ordine’, si potrebbe pensare. Ma la realtà è ben diversa. I gendarmi in realtà sarebbero intervenuti per sedare i disordini pubblici causati da un gruppone di 50 ragazzi, che con “bastoni” e “materiale pirotecnico”, avrebbero causato non pochi danni alla città. Come ci si ...

Niente di più che una rissa. E gli alieni La figura allungata scambiata per un extraterrestre altro non sarebbe che un'ombra, le cui proporzioni sono distorte dalla presenza di fumo e delle luci ...Gli appassionati di alieni e ufo sono concentrati su Miami, in Florida, dove ci sarebbero stati numerosi avvistamenti fra Natale e l'Epifania ...