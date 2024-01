Preghiera del mattino del 8 Gennaio 2024 | “Suscita in me nuove energie”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con ladeldi oggi. Venga il Tuo Spirito, Signore, e ci trasformi interiormente con i Suoi doni: crei in noi un cuore nuovo, affinché possiamo piacere a Te e conformarci alla Tua volontà. Lo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra ... (lalucedimaria)

“Apri il mio cuore a Te”. Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami ... (lalucedimaria)

La preghiera di Francesco per la liberazione dei sequestrati è un richiamo alla compassione e alla ... Ha anche manifestato la sua vicinanza alla Repubblica Democratica del Congo, colpita duramente ...... Cinese buddista e marocchina islamica con i loro figli accolte dalle suore. Lettera a Papa Francesco per i 90 anni di madre Assunta: qui un ambiente carico d'amore ...