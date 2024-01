“Povertà di temi imbarazzante” Sisto disintegra la sinistra | è davvero alla frutta

Leggi su iltempo

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il caso di Emanuele Pozzolo continua a far discutere in tv. Francesco Paolo, senatore per Forza Italia e viceministro della giustizia nel governo Meloni, è ospite della puntata dell'8 gennaio di Omnibus, talk show mattutino di La7, e affronta il tema che vede coinvolto anche Andrea Delmastro, di cui Matteo Renzi ha chiesto le dimissioni dopo presenzafesta di Capodanno in cui è partito uno sparo: “L'opposizione, Renzi compreso, è proprio, visto che parliamo di una cena. Siamo davanti a dei postulati che non hanno nessuna pertinenza con l'ipotesi di dimissioni, che sono un gesto volontario di sensibilità, non c'è alcuna norma che obbliga a dimettersi. C'è la presunzione di colpevolezza per chi è sottoposto a processo, figuriamoci per chi nei confronti della scorta ha un atteggiamento familiare. ...