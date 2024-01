' Povere creature' e ' Anatomia di una caduta' | ai Golden Globes il trionfo di donne indipendenti

Dopo il successo di Povere Creature! e il già annunciato Kind of Kindness, Yorgos Lanthimos tornerà a dirigere Emma Stone in un nuovo film . Il ... (movieplayer)

Il British Board of Film Classification ha chiesto la modifica di una scena di sesso riguardante alcuni minori per la distribuzione di Povere ... (movieplayer)

Nella notte italiana fra domenica 7 e lunedì 8 gennaio si è svolta l'81esima cerimonia dei Golden Globes. Il premio ...Quando invece è arrivata la proclamazione della vincitrice, la collega Emma Stone per il suo ruolo in! (Poor Things), la reazione dell'attrice è stata comica: ha alzato le braccia al ...Povere creature! di Yorgos Lanthimos (qui la recensione) e la protagonista Emma Stone vincono ai Golden Globe 2024 dopo il Leone d’oro a Venezia 80. Un ...Margot Robbie non è passata inosservata, ma la tanto attesa vittoria come attrice in un film musicale o commedia non è arrivata ...