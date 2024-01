Poste | la cessione agita i lavoratori | si rischia l' autogol economico

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Al di là dell'ormai iconica "pausa toilette", dalla conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni emerge un dettaglio che dovrà essere approfondito: la privatizzazione diItaliane. Brevissimo riassunto: attualmente la società che gestisce lettere, pacchi e conti correnti è detenuta al 64,26% dal tandem Cdp-Mef. L'idea sarebbe quella di diluire la quota di entrambi mantenendo comunque la maggioranza assoluta del 51%. L'intenzione, dunque, è vendere il 13,26% che, a valori attuali corrisponderebbe a circa 1,8 miliardi. Il titolo è in flessione da dopo l'annuncio, segno che il mercato – per il momento – non sembra farsi entusiasmare dall'idea del governo.