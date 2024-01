Ponti e festività 2024 | la lista completa per organizzarsi le vacanze

Leggi su cultweb

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ilè iniziato ormai da alcuni giorni, e molti, al ritorno in ufficio, già sentono la mancanza di: andiamo a vedere quali sono ie ledel, nell’elenco che segue, in modo da organizzarci per le prossime gite o partenze, o anche solo per sognare un po’. Pasqua e Pasquetta: 30 – 31 marzo – 1 aprileFesta della Liberazione: 25 – 26 – 27 – 28 aprileFesta dei lavoratori: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 maggioFesta della Repubblica 2 giugno(ma è domenica) Ferragosto: 15 – 16 – 17 – 18 agostoTutti i Santi: 1 – 2 – 3 novembreNatale e Santo Stefano: 25 – 26 – 27 – 28 – 29 dicembreCapodanno: 30-31 dicembre – 1 gennaio ...