Polemiche sui saluti romani per Acca Larentia | attesa informativa della Digos Tajani condanna | Rampelli FdI | «Distanza siderale da noi» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Èin procura a Roma un’su quanto successo anche quest’anno il 7 gennaio alla commemorazione dei fatti di via, davanti all’ex sede dell’Msi. Sulla baserelazione degli agentii magistrati dovranno valutare l’eventuale apertura di un fascicolo d’indagine. Il primo ad annunciare un esposto in procura è stato il vicepresidenteCamera, il grillino Sergio Costa, «per accertare eventuali reati commessi, tra cui apologia di fascismo, durante la commemorazione». Come mostrano diversidiffusi sui social, in centinaia hanno partecipato alla manifestazione trae il rituale grido «Presente!», ...