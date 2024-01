Playoffs NFL 2023 2024 | Wild Card Round in tv | programma | orari e diretta streaming su Dazn

...e le dirette tv relativi alla Week 18 della stagione2023/2024. Siamo alla resa dei conti, con l'ultima settimana di questa Regular Season prima di vivere un mese pieno di emozioni con i...Mancano solo 3 settimane al termine di questa stagione regolare che ha espresso contenuti tecnici modesti ma, probabilmente per la stessa ragione, può essere considerata una delle più combattute ed ...Carson Wentz passed for two TDs and rushed for another, and Puka Nakua set season rookie records for catches and yards.From NFL plays to college sports scores, all the top sports news you need to know every day. In the NFC East, the Philadelphia Eagles' collapse continued. But before we consider the playoffs, there ...