Pineta Grande Hospital | infermiera aggredita al Pronto Soccorso | 7 giorni di prognosi

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Castel Volturno. Un’è stataaldeldi Castel Volturno. L’episodio si è verificato ieri, 7 gennaio, alle ore 2.00 circa. L’R.I., in servizio al, invitava il paziente a rientrare nell’ambulatorio per ulteriori accertamenti. Il paziente, visibilmente agitato, reagiva strattonando l’, procurandole una distorsione al braccio e facendola cadere a terra. Il tutto davanti ai pazienti presenti, ai loro familiari e al personale in servizio che tempestivamente hanno calmato il paziente e hannol’aiutandola a rialzarsi per accompagnarla nell’ambulatorio ortopedico ...

Un' infermiera è stata aggredita al pronto soccorso del Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, in provincia di Caserta. A darne notizia la stessa struttura, presidio sanitario per l'area domizio - flegrea, a cavallo tra Caserta e Napoli. L'episodio si è verificato ieri, 7 gennaio, alle ore 2.00 circa. Episodio di violenza registrato al Pronto Soccorso del Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Un'infermiera è stata strattonata e spintonata da un paziente nella notte tra sabato e domenica. La sanitaria ha invitato un paziente a rientrare nell'ambulatorio per ulteriori accertamenti e l'uomo ha reagito strattonandola e facendola cadere a terra.