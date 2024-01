Pietro Senaldi | i magistrati terrorizzati da chi vuole cambiare

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Non si possono lanciare accuse nel vuoto, la Meloni smetta con il complottismo d'accatto e dica chiaramente chi sono i poteri forti che la ostacolano e le lobby che la temono, faccia nomi e cognomi; altrimenti, taccia per sempre. È questo l'argomento forte usato dall'opposizione per controreplicare alle tre ore e passa di conferenza stampa di fine anno tenuta dalla premier in realtà a inizio anno, giovedì scorso. E forse la novità temporale, dovuta a malanni fisici pre e post natalizi, è emblematica del cambio di passo. Uno show, più che un'intervista e giornalisti solo dodici mesi fa aggressivi fino alla prepotenza ridotti a una deferenza autoimposta e mal riscattata con polemiche e recriminazioni a sipario calato. Ma perché Giorgia Meloni dovrebbe fare i nomi di chi le rema contro, se i soggetti in questione sono i primi ad accusarsi, alzando la mano. Il guaio è che si denunciano ...