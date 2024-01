Petrolio | perché scende il prezzo nonostante il Medio Oriente bollente

Leggi su formiche

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La settimana si è aperta con il declino deldeldi oltre due punti percentuali, in controtendenza rispetto alle aspettative degli osservatori – che guardano sempre più preoccupati all’aumento delle tensioni nel. Il motivo sono i forti tagli dei prezzi voluti dall’Arabia Saudita, uniti all’aumento della produzione dell’Opec: elementi abbastanza rilevanti da ridimensionare, e addirittura mettere in ombra, una delle crisi regionali più gravi degli ultimi decenni. Il ribasso ha fatto seguito alla decisione di Saudi Aramco, la controllata statale, che ha portato ildi vendita ufficiale del greggio Arab Light al livello più basso degli ultimi 27 mesi. Il taglio è stato imponente – il maggiore degli ultimi 13 mesi, nei quali la stessa Riyadh si è adoperata per diminuire la ...